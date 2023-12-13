«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает организации Самарской области к участию в новогодней акции

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает предприятиям и организациям региона об акции «В Новый год – без долгов!». Участниками акции становятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица - собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям.

Условия участия просты: необходимо до 31 декабря 2023 года оплатить текущие начисления и долги при их наличии, а также внести рекомендательный платеж за ГВС и отопление за декабрь. С помощью генератора случайных чисел «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей среди клиентов, выполнивших условия. Они получат призы от компании.

«Новогодняя акция от энергетиков традиционно пользуется повышенным интересом среди горожан. Аналогичная инициатива для юридических лиц дает возможность организациям и предприятиям региона испытать свою удачу и получить ценный приз от поставщика энергоресурсов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.