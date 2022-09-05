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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на Клиентский день

5 сентября 2022 16:22
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Жители областного центра смогут получить подробные консультации по самым разным вопросам взаимодействия с энергокомпанией.

Завтра, 6 сентября, в офисе обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Самара, ул. Мирная, 162 пройдет Клиентский день.

Жители областного центра смогут получить подробные консультации по самым разным вопросам взаимодействия с энергокомпанией.

Так, с 13:30 до 15:30 в клиентский центр приглашаются жители, желающие задать свои вопросы непосредственно директору Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорию Чернову.

Позже, с 15:30 до 17:30, клиенты компании смогут подробно узнать обо всех существующих дистанционных каналах, позволяющих в круглосуточном режиме уточнить начисление, передать показания приборов учета, внести изменения в договор теплоснабжения. На вопросы граждан ответит руководитель Отдела клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Рябцева.

Напомним, что Клиентские дни проводятся в энергокомпании ежемесячно. Данная акция дает возможность жителям региона из первых уст узнать о возможностях по урегулированию долга, использованию онлайн-каналов, переход на оплату по факту, или наметить дальнейшие шаги по внедрению энергосберегающих решений в условиях многоквартирного дома или отдельно взятой квартиры.

 

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