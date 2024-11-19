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«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает клиентов об участившихся случаях мошенничества

19 ноября 2024 14:33
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Злоумышленники под видом сотрудников компании предлагают бонусы или услуги и крадут личные данные и денежные средства граждан.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает клиентов об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники под видом сотрудников компании предлагают бонусы или услуги и крадут личные данные и денежные средства граждан.

Мошенники используют различные схемы обмана:

1. Предлагают за деньги заменить прибор учёта по льготной программе, при отказе угрожают отключить электроснабжение;

2. Приглашают посетить офис, подтвердив запись в электронной очереди кодом из СМС, в том числе с портала «Госуслуги»;

3. Обещают скидку на оплату коммунальных услуг, если совершить её прямо во время звонка;

4. Предлагают установить ненастоящее мобильное приложение энергокомпании. Оно отличается от приложения «ЭнергосбыТ+» тем, что его установка происходит не через официальные магазины приложений. С его помощью мошенники получают полный доступ к смартфону и данным на нём. Удалить лже-приложение можно только при помощи сброса устройства до заводских настроек.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что энергетики меняют приборы учёта электроэнергии бесплатно. Работы выполняют сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» или подрядной организации, которые имеют при себе удостоверения и доверенности. Также сотрудникам «ЭнергосбыТ Плюс» никогда не диктуют клиентам реквизиты для оплаты и не запрашивают никакие коды и пароли. А мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» можно скачать только в официальных магазинах приложений RuStore, AppStore и Google Play.

Чтобы не стать жертвой мошенников, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует:

- пользоваться только официальными магазинами Google Play, RuStore и App Store для установки приложения «ЭнергосбыТ+»;

- пользоваться официальными сервисами компании на сайте esplus.ru для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов;

- проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией;

- не доверять незнакомым звонкам и сообщениям, особенно если они касаются финансовых вопросов;

- не делиться личными данными и кодами доступа с посторонними лицами.

Энергетики просят клиентов проявить максимальную бдительность и довести информацию до пожилых родственников.

Если вы столкнулись с деятельностью мошенников, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

 

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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