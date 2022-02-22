«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с праздником 23 февраля

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Накануне Дня защитника Отечества Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Специалисты энергосбытовой компании проконсультировали посетителей по всем возникшим вопросам и вручили шоколадки.

«В этот день мы постарались создать праздничную атмосферу во всех наших центрах обслуживания, чтобы не только помочь клиентам получить исчерпывающие ответы на их вопросы, но и вызвать множество положительных эмоций», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, что завтра, 23 февраля, офисы обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» не работают, но энергетики остаются на связи 24 часа в сутки благодаря дистанционным каналам. Например, передать показания приборов учета ГВС или направить документы о поверке счетчиков можно через форму обратной связи на официальном сайте.

Кроме того, для планирования визита в офисы АО «ЭнергосбыТ Плюс» желательно пользоваться возможностью предварительной записи. Данная услуга доступна по телефонам:

- для физических лиц 8 (800) 700-10-32;

- для юридических лиц 8 (800) 600-03-90.