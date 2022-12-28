«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов из Сызрани с наступающим Новым годом

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В последние дни уходящего года в офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Ты + Новый год». Помимо оперативного обслуживания и решения текущих вопросов посетители встретились с Дедом Морозом и угостились сладкими мандаринами. Первые встречи уже прошли в Самаре и Сызрани.

В рамках акции специалисты офисов обслуживания напоминали жителям о возможности принять участие в праздничном розыгрыше «В Новый год – без долгов и с подарками!» Для этого необходимо оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Победителей этого года ждет списание пеней, подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС, а также сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Дополнительные призы ждут победителей специального розыгрыша среди тех, кто подпишется на получение электронной квитанции.

«Приглашаем к участию всех клиентов компании в Самарском регионе. Встречать Новый год лучше с хорошим настроением, при полном отсутствии задолженности за коммунальные платежи и с подарками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://ny.esplus.ru/ или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото: ru.freepik.com