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АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги второго этапа акции «На дачу без долгов!» в Самарской области. Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за июль и август.



Акция «На дачу без долгов!» проходит с 1 июня 2021 года и продлится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги «ЭнергосбыТ Плюс» за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков.



В июне 160 клиентов компании вышли в финал первого этапа. В ходе розыгрыша были определены первые 20 счастливчиков, которым энергетики вручали на выбор дачный шезлонг или набор для пикника. В июле участников акции существенно прибавилось: в финале оказалось более 1300 клиентов. Уже в ближайшее время 20 победителей смогут получить от энергокомпании гамак или набор для приготовления шашлыка.



«Такую акцию мы проводим первый раз, и она пришлась по душе горожанам. Сегодня определены очередные 20 клиентов, которые получат необходимые для дачного отдыха подарки. У всех остальных клиентов сохраняется возможность до конца лета принять участие в акции и выиграть ценный и полезный дачный приз», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.



Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «На дачу без долгов!»:



Самара

8761004100; 4440014100; 8916693100; 7003004100; 30197905833; 30190835401; 30190417425; 30197905833

Тольятти

30130810904; 30130968147; 30131960269; 30264969772; 30262748498; 30264384796

Новокуйбышевск

30121101468

Сызрань

30307608616; 30309428758; 30300815544; 30301716152;30300122492