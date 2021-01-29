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«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!»

29 января 2021 17:34
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Для 250 победителей акции подарком станет 1 000 рублей, которые энергокомпания вычтет из квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 250 победителей традиционной акции «В Новый год – без долгов!» Подарком для них станет 1 000 рублей, которые энергокомпания вычтет из квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.

Ежегодная акция «В Новый год – без долгов!» проходит уже в пятый раз и с каждым годом привлекает все больше участников. На этот раз в ней приняли участие свыше 300 тысяч клиентов энергокомпании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Условия были просты – в срок до 31 декабря 2020 года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также оплатить декабрьское потребление.

«Все больше жителей региона используют возможность принять участие в акции и получить приятный бонус от энергетиков. Мы призываем жителей региона своевременно и в полном объеме оплачивать тепло и принимать активное участие во всех акциях компании, чтобы увеличить шанс на получение призов и подарков», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Победители увидят призовой вычет в своих февральских квитанциях, которые компания будет рассылать в первых числах марта 2021 года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.

 

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