«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные поверки приборов учета от своих клиентов

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов, у которых истек срок поверки приборов учета горячей воды, в ближайшее время сделать поверку и направить соответствующие документы в энергокомпанию. Пока этого не сделано АО «ЭнергосбыТ Плюс» сформирует счета за январь 2021 года, исходя из среднемесячного потребления абонента. В дальнейшем, если в энергокомпанию не будут переданы документы о поверке, начисления за горячую воду будут формироваться по нормативу.

Напомним, что с 1 января 2021 года истек период действия ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Данный нормативный акт, в том числе, приостанавливал необходимость поверки приборов учета. Ресурсоснабжающие организации принимали данные автоматически, по приборам учета с истёкшим периодом поверки.

В случае истечения срока поверки ПУ клиенту требуется:

- сделать поверку в любой компании, аккредитованной Росстандартом;

- направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию (удобнее всего это сделать через форму «Обратная связь» на сайте).

«Мы призываем своих клиентов проверить данные о сроках поверки своего прибора учета. В отсутствии этих данных клиент не будет иметь технической возможности передавать показания приборов учета, а поставщик ресурса будет вынужден формировать ежемесячный счет исходя из норматива», - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Энергетики также напоминают, что жителям региона, перешедшим на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс», в течение трех месяцев необходимо предоставить данные о приборах учета (паспорт, сведения о сроках поверки). В противном случае начисления будут формироваться по нормативу.