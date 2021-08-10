«ЭнергосбыТ Плюс» оценил готовность жилищных организаций региона к зиме

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проанализировал степень готовности жилищных организаций региона к прохождению отопительного сезона.

В частности, промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения на 10 августа провели 72% УК и ТСЖ Новокуйбышевска и Сызрани, 70% обслуживающих жилой фонд компаний Тольятти. В Самаре этот показатель достиг 50%. Другие обязательные мероприятия подготовки к зиме выполнили лишь единицы УК и ТСЖ Самарской области.

В летний период организациям, обслуживающим внутридомовое имущество МКД, необходимо реализовать следующие технические мероприятия:

- провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;

- установить в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, во избежание «перетопов» и «недотопов»;

-установить регуляторы температуры на линии ГВС;

- осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы МКД;

- провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома.



Помимо этого, одним из основных требований в плане подготовки УК и ТСЖ к зиме является полная оплата потребленных теплоресурсов. За соблюдением платежной дисциплины следят эксперты Департамента ЖКХ и экологии г.о.Самара и ресурсоснабжающих организаций.



«Предыдущие зимы показали, что подавляющее количество обращений граждан на качество ГВС в жилом фонде касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения во многом зависит от исправной работы УК и ТСЖ, за деятельностью которых они вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.



В свою очередь, поставщик коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) обеспечивает доставку тепловой энергии от источника (электростанции или котельной) до границы многоквартирного дома. В зоне его ответственности находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети, а также центральные тепловые пункты, в которых осуществляется регулировка температуры и давления теплоносителя сразу для целой группы потребителей. Принять тепло от поставщика ресурса и качественно распределить по квартирам собственников с наименьшими потерями – задача жилищных организаций.