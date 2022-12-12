«ЭнергосбыТ Плюс» отметит призами первых 30 тысяч участников новогодней акции

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Первые 30 тысяч участников акции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год - без долгов и с подарками!» - смогут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Данный бонус будет предоставлен тем клиентам, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика.

Напомним, что для участия в акции «В Новый год - без долгов и с подарками!» клиентам компании – физическим лицам необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Также важным условием является отсутствие задолженности за указанные энергоресурсы.

Помимо сертификатов на поверку приборов учета ГВС все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда) и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Результаты будут размещены на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«В этом году энергокомпания приготовила для своих клиентов целую россыпь призов и подарков. Уверен, что число участников традиционной новогодней акции в очередной раз побьет свой рекорд, отмечая рост платежной дисциплины среди жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»