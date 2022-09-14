«ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей акции «Старший по дому – надежный партнер» в пяти номинациях

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В Самарской области завершился отборочный этап акции «Старший по дому - надежный партнер» от АО «ЭнергосбыТ Плюс». Участники из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани продемонстрировали свои лучшие навыки управлению жилыми домами, теперь экспертам энергокомпании предстоит оценить эффективность их работы.

В Самарской области свои заявки на участие в акции «Старший по дому — надёжный партнёр» подали 23 управдома. Им давался месяц на то, чтобы продемонстрировать свои умения и достичь наилучших показателей работы в части своевременной оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствию задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активности использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами. Теперь жюри определит победителей в пяти номинациях «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому».

«От грамотной работы председателей советов многоквартирных домов во многом зависит комфорт в квартирах горожан. В рамках акции мы хотим отметить труд этих надежных партнеров энергокомпании, и продемонстрировать их положительный опыт управления жилым фондом», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Итоги акции «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в конце октября 2022 года. За новостями об акции можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Акция «Старший по дому – надёжный партнер» проводится в регионе впервые. Она призвана поощрить добросовестных клиентов компании.