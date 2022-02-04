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«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил за долги теплоснабжение автосервиса в Самаре

4 февраля 2022 18:02
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Данный клиент не первый год входит в число злостных неплательщиков.

Инспекторы Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» ввели полное ограничение подачи тепловой энергии для клиента – юридического лица ИП Горбунов С.Ю. в Кировском районе областной столицы. Собственник помещений на ул. Елизарова, арендаторами которого являются автосервис и товарная база, накопил долг за тепло свыше 500 тысяч рублей.

Данный клиент не первый год входит в число злостных неплательщиков. Оплату за полученное тепло и горячую воду он производит исключительно после введения ограничений ресурсов, при этом страдают от подобного поведения исключительно арендаторы. В частности, индивидуальный предприниматель не оплатил ни один счет за 2021 год – с января по декабрь. В результате подача энергоресурса была полностью ограничена вплоть до урегулирования долга.

«Примечательно, что теперь должнику предстоит оплатить не только размер непосредственно задолженности за тепло, но и все мероприятия по включению абонента. Призываю клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать ресурсы, чтобы не доводить ситуацию до крайних мер со стороны поставщика», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Напомним, что с 2020 года юридические лица Самарской области могут пользоваться преимуществами личного кабинета и в постоянном режиме следить за своими счетами. Данный дистанционный онлайн-сервис дает возможность просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам.

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