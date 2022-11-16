Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники территориального ОВД уже ведут прием граждан в отремонтированных помещениях, где созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей.
В Челно-Вершинском районе после капитального ремонта открылось здание миграционного пункта
Ракета-носитель Space Launch System, осуществляющая миссию «Артемида 1», успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
NASA осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» на орбиту спутника Земли
Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.
Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников
МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении
Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
На своих личных страницах и стенах сообществ в социальной сети «Вконтакте» участники публиковали кадры и цитаты, которые, по их мнению, раскрывали тему «инклюзии».
В Самаре подвели итоги фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей
Все участники акции получат списание пеней при их наличии и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет акцию «В Новый год - без долгов и с подарками!»
Члены регионального кабинета министров заслушали доклады коллег из молодежного правительства, работающих по направлениям «Культура», «Образование и наука», «Молодежная политика».
На заседании областного Правительства о своей работе рассказали министры молодежного правительства
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет акцию «В Новый год - без долгов и с подарками!»

16 ноября 2022 18:26
186
Все участники акции получат списание пеней при их наличии и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет старт традиционной акции «В Новый год - без долгов и с подарками!». Для участия клиенты компании – физические лица должны до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы.

Все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда) и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Результаты будут размещены на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Традиционная новогодняя акция дает возможность всем жителям региона закончить год, оставив в прошлом вопросы по коммунальным платежам и начислению пеней. 500 счастливчиков смогут выиграть призовое зачисление на лицевой счет в размере 1000 рублей. Новшество акции этого года – проведение дополнительного розыгрыша ценных призов среди клиентов, подписавшихся на электронную квитанцию», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото:   «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
193
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
236
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
321
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
658
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
365
Весь список