«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области, подготовившие общедомовые приборы учета к зиме

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам компании в Самарской области о важности контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). По данным на 30 июля, только три обслуживающие компании региона обеспечили положительную динамику по готовности ОДПУ к очередному отопительному сезону - УК «Приволжское ПЖРУ» (Самара), УК «Содружество» (Самара) и УК №2 ЖКХ (Тольятти).

Энергетики отмечают, что помимо общеизвестных технических мероприятий по подготовке дома к зиме необходимо внимательно относиться к вопросам учета тепловой энергии. Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений - это первый и самый важный шаг к экономии.

«Мы рекомендуем собственникам жилья проявить активность и проконтролировать состояние ОДПУ в своем доме. Для этого необходимо обратиться в управляющую организацию и уточнить, исправен ли прибор учета тепла, своевременно ли передаются его показания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

В целом, по итогам июля 2024 года, 21 обслуживающая организация Самарской области продемонстрировала отрицательную динамику подготовки ОДПУ к прохождению отопительного периода. Наибольшее количество многоквартирных жилых домов, в которых приборы учета неисправны, находится в обслуживании ООО «ДЖКХ» (86 домов), АО «ЖУК» (21), ООО «Новоградсервис» (14), УК №1 ЖКХ (11) и ООО «Коммунресурс» (10).