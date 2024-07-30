Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году к службе приступят 24 дипломированных специалиста, которые уже готовы работать на благо уголовно-исполнительной системы и активно участвовать в ее развитии.
Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел персональное распределение выпускников вузов ФСИН России
Смотрите на этой неделе.
"Филин": расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.
Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты
Энергетики отмечают, что помимо общеизвестных технических мероприятий по подготовке дома к зиме необходимо внимательно относиться к вопросам учета тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области, подготовившие общедомовые приборы учета к зиме
Этим летом на спортивных объектах Самарской области проводят учебно-тренировочные сборы воспитанники спортивных школ Белгородской области.
Юные спортсмены из Белгородской области встретились с Лидией Рогожинской
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
По итогам турнира в копилке сборной Самарской области три медали.
Пловцы из Самарской области успешно выступили на Кубке России
Татьяна Москалькова прибыла в губернию 29 июля в рамках двухдневной рабочей поездки. В ее графике – ряд рабочих совещаний, общение с жителями, обсуждение правозащитных вопросов.
Вячеслав Федорищев встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
1
EUR 94.14
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области, подготовившие общедомовые приборы учета к зиме

30 июля 2024 17:35
103
Энергетики отмечают, что помимо общеизвестных технических мероприятий по подготовке дома к зиме необходимо внимательно относиться к вопросам учета тепловой энергии.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам компании в Самарской области о важности контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). По данным на 30 июля, только три обслуживающие компании региона обеспечили положительную динамику по готовности ОДПУ к очередному отопительному сезону - УК «Приволжское ПЖРУ» (Самара), УК «Содружество» (Самара) и УК №2 ЖКХ (Тольятти).

Энергетики отмечают, что помимо общеизвестных технических мероприятий по подготовке дома к зиме необходимо внимательно относиться к вопросам учета тепловой энергии. Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений - это первый и самый важный шаг к экономии.

«Мы рекомендуем собственникам жилья проявить активность и проконтролировать состояние ОДПУ в своем доме. Для этого необходимо обратиться в управляющую организацию и уточнить, исправен ли прибор учета тепла, своевременно ли передаются его показания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

В целом, по итогам июля 2024 года, 21 обслуживающая организация Самарской области продемонстрировала отрицательную динамику подготовки ОДПУ к прохождению отопительного периода. Наибольшее количество многоквартирных жилых домов, в которых приборы учета неисправны, находится в обслуживании ООО «ДЖКХ» (86 домов), АО «ЖУК» (21), ООО «Новоградсервис» (14), УК №1 ЖКХ (11) и ООО «Коммунресурс» (10).

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул. Чапаевской.
30 июля 2024, 16:17
Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок теплосети на ул. Некрасовской в Самаре
В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул.... ЖКХ
243
Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы.
30 июля 2024, 16:12
Энергетики «Т Плюс» выявили 62 объекта, нарушающих охранные зоны теплосетей в Новокуйбышевске
Охранной зоной называется территория в 3 метра с обеих сторон от проложенной теплотрассы. ЖКХ
120
В связи с этим с 31 июля по 13 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение.
29 июля 2024, 14:31
«Т Плюс» отремонтирует IV тепломагистраль Самарской ТЭЦ
В связи с этим с 31 июля по 13 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение. ЖКХ
473

В центре внимания
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
107
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
216
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024  19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
970
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
433
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
368
Весь список