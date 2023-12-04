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«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие обслуживающие организации региона

4 декабря 2023 16:14
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В число победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая жилищная организация» в Самарской области. В число ее победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда.

«В этом году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ. После оценки нашими экспертами были определены 10 лучших обслуживающих организаций, которые получат от энергокомпании сертификат на установку парковых качелей», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список победителей акции «Лучшая жилищная организация» 2023 года:

ТСЖ «Кулибина, 6 «А»

ТСН «Революционная 34»

ТСЖ «Ладья 51»

ТСЖ 35-Э

ТСЖ «Комфорт»

ТСЖ 17-В2

ТСН «Космонавтов 3б»

ЖСК-13

ТСЖ «Советский-13»

ТСН «Гагарина-21»

Следить за акциями «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте энергокомпании.

Теги: Самара Т ПЛЮС Тольятти

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