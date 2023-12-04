«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие обслуживающие организации региона

АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая жилищная организация» в Самарской области. В число ее победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.
Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда.
«В этом году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ. После оценки нашими экспертами были определены 10 лучших обслуживающих организаций, которые получат от энергокомпании сертификат на установку парковых качелей», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.
Список победителей акции «Лучшая жилищная организация» 2023 года:
ТСЖ «Кулибина, 6 «А»
ТСН «Революционная 34»
ТСЖ «Ладья 51»
ТСЖ 35-Э
ТСЖ «Комфорт»
ТСЖ 17-В2
ТСН «Космонавтов 3б»
ЖСК-13
ТСЖ «Советский-13»
ТСН «Гагарина-21»
Следить за акциями «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте энергокомпании.