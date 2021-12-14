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«ЭнергосбыТ Плюс» направил своим клиентам авансовые квитанции для участия в новогодней акции

14 декабря 2021 14:08
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По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил своим клиентам – физическим лицам квитанции на оплату тепла с рекомендуемой суммой за декабрь 2021 года. Таким образом энергетики предоставляют возможность принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!».

Напомним, что ее участниками могут стать жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые не имеют долгов за тепло и до 31 декабря 2021 года оплатят в полном объеме квитанции за ноябрь и декабрь. По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

«С каждым годом растет число участников данной акции, а потому мы решили удвоить число победителей с 250 до 500 человек. Соответственно шанс выиграть энергетический кэшбэк у каждого из наших клиентов значительно возрос», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

 

Теги: Т ПЛЮС

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