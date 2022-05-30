«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной поверки счетчиков

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Порядка 53 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» не передали информацию о поверке индивидуальных приборов учета тепла. В результате начисления за горячую воду этим жителям региона формируются по нормативу потребления.

Напоминаем, что для актуализации прибора учета клиенту необходимо предоставить следующие документы:

- паспорт прибора учета, акт ввода в эксплуатацию (в случае если ИПУ вновь установленный);

- паспорт прибора учета, свидетельство о поверке (в случае если необходимо актуализировать срок поверки).

Сделать поверку ПУ можно в любой компании, аккредитованной Росстандартом. Затем необходимо направить копии полученных документов (или их фото) в энергокомпанию удобнее всего на официальную почту samara@esplus.ru или через форму «Обратная связь» на сайте.

«Любой прибор имеет срок годности и срок корректной работы. По нашей информации, в ближайшие два месяца межповерочный интервал истечет у 12300 клиентов компании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Если поверку этих ПУ не выполнить в срок, передавать показания приборов учета будет невозможно, а поставщику энергоресурса придется формировать ежемесячный счет, исходя из норматива», – подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.