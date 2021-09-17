«ЭнергосбыТ Плюс»: акция «Осенний марафон» продлится до конца сентября

Я нашел ошибку
Главные новости:
211 человек за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Виктор Кудряшов провел совещание по дооснащению дорог Самарской области камерами фото и видеофиксации.
Опасные участки дорог Самарской области оснащают новыми камерами фотовидеофиксации
В этом году на конкурс подано 208 заявок из 46 субъектов Российской Федерации.
Спортивная школа олимпийского резерва №2 Самарской области - лауреат премии «Живу спортом-2021»
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) стал партнером выпуска третьего сезона документального сериала о деятельности поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт.
Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert»
Полномочный представитель проголосовал в Нижнем Новгороде.
Игорь Комаров принял участие в Едином дне голосования
Мужчина оказал вооруженное сопротивление.
Задержан 52-летний житель Воронежской области, подозреваемый в убийстве семьи и взрыве отдела полиции
Конкурентность, интересы избирателей и легитимность.
Эксперты высказываются о старте трёхдневного голосования
Все желающие жители смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа и  по показаниям  от пневмонии.
На пересечении улиц Киевской и Тухачевского на Ярмарке два дня будет работать мобильный пункт вакцинации
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.13
EUR 85.46
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс»: акция «Осенний марафон» продлится до конца сентября

17 сентября 2021 14:19
143
Требуется в течение сентября полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. В этом случае энергокомпания спишет все набежавшие на данный момент пени.

Более 280 клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», оплатив около 5 млн рублей задолженности за тепло, выполнили условие акции «Осенний марафон» и получили полное списание пени за просрочку платежей. Возможность сэкономить семейный бюджет у жителей региона сохраняется до 30 сентября 2021 года.

С 1 сентября клиенты энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани могут принять участие в акции «Осенний марафон». Для этого требуется в течение сентября полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. В этом случае энергокомпания спишет все набежавшие на данный момент пени.

«Наша акция дает возможность горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность за коммунальные платежи, урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепловой энергии и войти в отопительный сезон без долгов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной и Самарской Губернской Думы
17 сентября 2021  13:15
Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной и Самарской Губернской Думы
158
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
17 сентября 2021  11:21
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
244
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
17 сентября 2021  10:47
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
219
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
503
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
498
Весь список