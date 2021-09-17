«ЭнергосбыТ Плюс»: акция «Осенний марафон» продлится до конца сентября

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Более 280 клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», оплатив около 5 млн рублей задолженности за тепло, выполнили условие акции «Осенний марафон» и получили полное списание пени за просрочку платежей. Возможность сэкономить семейный бюджет у жителей региона сохраняется до 30 сентября 2021 года.

С 1 сентября клиенты энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани могут принять участие в акции «Осенний марафон». Для этого требуется в течение сентября полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. В этом случае энергокомпания спишет все набежавшие на данный момент пени.

«Наша акция дает возможность горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность за коммунальные платежи, урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепловой энергии и войти в отопительный сезон без долгов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте.