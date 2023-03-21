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Энергетики Т Плюс рассказали о своей профессии будущим студентам СамГТУ

21 марта 2023 19:35
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Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы.

Представители Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в проекте «Тест-драйв» теплоэнергетического факультета Самарского государственного университета. Организованное в форме квеста мероприятие нацелено на максимальное погружение абитуриентов в университетскую жизнь и знакомство с профессией энергетика.

Во время «Тест-драйва» абитуриенты прошли серию испытаний, подготовленных преподавателями университета и энергетиками. В частности, сотрудники «Т Плюс» рассказали, как работает ТЭЦ, провели игру «Теплоцентраль», в ходе которой участникам требовалось построить тепловые сети и подключить к ним объекты, а затем разрешить технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса. «Теплоцентраль» формирует навыки, полезные для карьеры в энергоотрасли: учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры.

Кульминацией «Тест-драйва» было вручение сертификата «Т Плюс» о целевом обучении на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и гарантией дальнейшего трудоустройства в энергокомпании. Никита Богданов ученик 11 класса школы № 64 г.о. Самара благодаря успешному прохождению всех испытаний «Тест-драйва» уже 1 сентября сможет приступить к обучению в опорном вузе региона.   

«Наша компания крайне заинтересована в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяет особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательного учреждения и работодателя», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, Т Плюс поддерживает проект СамГТУ «Школа молодого энергетика», где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.

 

Фото:   пресс-служба Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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