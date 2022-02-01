Энергетики «Т Плюс» обсудили пути повышения надежности электротехнического оборудования ТЭЦ и ГРЭС

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» провел семинар для руководителей электрических цехов, электролабораторий и служб электрохозяйства тепловых сетей. Основной темой обсуждения, которое прошло на Тольяттинской ТЭЦ, стало повышение надежности эксплуатации электротехнического оборудования и устройств релейной защиты и автоматики ТЭЦ и ГРЭС.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки персонала, комфортности рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами защиты. На примере каждого предприятия, входящего в филиал, энергетики обсудили меры, направленные на повышение надежности работы оборудования электрических цехов. В частности, был рассмотрен опыт использования мобильных вебкамер для контроля за производством оперативных переключений и проведением допусков к работам на энергообъектах.

«Благодаря подобным встречам сотрудники филиала имеют возможность обсудить лучшие практики в отрасли, обменяться личными наработками. Все это позволит повысить эффективность и безаварийность работы энергокомпании в целом», - отметила начальник управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Инна Эльменкина.