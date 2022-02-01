Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки персонала, комфортности рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами защиты.
Энергетики «Т Плюс» обсудили пути повышения надежности электротехнического оборудования ТЭЦ и ГРЭС
Мужчина ранее служил в полку ППС в звании прапорщика, из системы МВД его уволили в 2011 году.
Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу с балкона и ранивший двух человек, получил 18 лет колонии
Эксперт Кувиков посоветовал не сушить промокший телефон феном.
Эксперт рассказал о способах спасти упавший в снег телефон
Основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна.
В регионе установят автоматический пункт весогабаритного контроля на автодороге Самара-Бугуруслан
Они полностью выплатили штраф.
Задержанные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели на родину
Сегодня в Куйбышевский район направили 8 единиц техники и 22 рабочих, которые помогают в ручной расчистке. 
В Самаре продолжаются расчистка, обработка улично-дорожной сети
До 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.
Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Он обвиняется в служебном подлоге.
Замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» пойдет под суд
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» обсудили пути повышения надежности электротехнического оборудования ТЭЦ и ГРЭС

1 февраля 2022 18:51
87
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки персонала, комфортности рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами защиты.

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» провел семинар для руководителей электрических цехов, электролабораторий и служб электрохозяйства тепловых сетей. Основной темой обсуждения, которое прошло на Тольяттинской ТЭЦ, стало повышение надежности эксплуатации электротехнического оборудования и устройств релейной защиты и автоматики ТЭЦ и ГРЭС.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки персонала, комфортности рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами защиты. На примере каждого предприятия, входящего в филиал, энергетики обсудили меры, направленные на повышение надежности работы оборудования электрических цехов. В частности, был рассмотрен опыт использования мобильных вебкамер для контроля за производством оперативных переключений и проведением допусков к работам на энергообъектах.

«Благодаря подобным встречам сотрудники филиала имеют возможность обсудить лучшие практики в отрасли, обменяться личными наработками. Все это позволит повысить эффективность и безаварийность работы энергокомпании в целом», - отметила начальник управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Инна Эльменкина.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
1 февраля 2022  11:45
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
259
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
1 февраля 2022  09:07
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
290
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
583
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
953
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
446
Весь список