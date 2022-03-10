Елена Лапушкина проверила качество уборки снега в Красноглинском районе 

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Жители домов №34,35 в 1-ом квартале поселка Мехзавод жаловались на несвоевременный вывоз снега. Основным препятствием по расчистке дворов являются припаркованные автомобили жильцов. Решать данную проблему необходимо на общем собрании жильцов.



Жалоба на протечку крыши поступила от жильцов дома №52 во 2-ом квартале п. Мехзавод. Работа по расчистке кровли от снега ведется, кроме того, этот дом планируется отремонтировать за счет средств фонда капитального ремонта.



Произведен осмотр и дворовых территорий в 13-ом квартале. Есть замечания по расчистке тротуаров, дорожек и подъездов к объектам социальной сферы.



«Проконтролирую работы по расчистке подъездов и подходов к детской поликлинике. Были обращения по дворам, но часть из них уже отработана, часть – в работе. Вижу стремление района и управляющих компаний исправить свои ошибки и недоработки», - подвела итог объезда глава города.

Фото: администрация Самары