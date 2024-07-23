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Эксперты "РКС-Самара" оценили дипломные работы выпускников АСА СамГТУ

23 июля 2024 13:32
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Эксперты "РКС-Самара" оценили дипломные работы выпускников АСА СамГТУ

Специалисты «РКС-Самара» вошли в состав комиссии по защите дипломных работ выпускников кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. Ответственное и волнительное мероприятие проходило в два этапа: свои работы представляли магистры и бакалавры вуза. Знания и подготовку оценивали первый заместитель главного управляющего директора Дмитрий Ракицкий, главный технолог Лариса Таловыря и ведущий инженер Ольга Нестеренко, инженер НФС-1 Валерий Полуян и руководитель группы ГИС и гидравлики Артём Васьковский. Все они являются не только ведущими экспертами, но и одними из самых опытных специалистов, совмещающих теорию с практикой.

В этом году комиссия отметила новый вид работ: диплом-стартап. Это не только дипломная научная работа, но и готовый бизнес-проект для применения в реальной жизни, как например, «Водоснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса».  

В целом подготовку выпускников оценили положительно. Многие, теперь уже дипломированные, молодые специалисты уже имеют опыт работы с сетями водоснабжения и водоотведения, в том числе и благодаря практике в «РКС-Самара». На предприятии для самых заинтересованных всегда есть работа и возможность развиваться, выполнять серьёзную, благородную миссию - давать миллионному городу чистую воду.

Теги: РКС-Самара

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