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«ЕЭС-Гарант» установит 2 494 энергоэффективных светильника в Похвистнево

4 августа 2021 18:41
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Все работы «ЕЭС-Гарант» выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии.

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» установит 2 494 энергоэффективных светильника в г. Похвистнево (Самарской области). Модернизация освещения будет выполнена по энергосервисному контракту с местной администрацией.

За семь лет благодаря новому освещению муниципальные власти сэкономят на оплате электрической энергии свыше 50 млн рублей. Планируется, что установка новых светильников завершится уже в сентябре 2021 г.

Все работы «ЕЭС-Гарант» выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии.

Напомним, что аналогичные проекты были успешно реализованы Жигулевске, Октябрьске и с. Богатое Самарской области. Суммарно экономия по энергосервсиным контрактам с этими муниципалитетами в 2019-2020 годах составляет 150 млн рублей.

Теги: «ЕЭС-Гарант» новое освещение Похвистнево

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