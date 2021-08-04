«ЕЭС-Гарант» установит 2 494 энергоэффективных светильника в Похвистнево

160

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» установит 2 494 энергоэффективных светильника в г. Похвистнево (Самарской области). Модернизация освещения будет выполнена по энергосервисному контракту с местной администрацией.

За семь лет благодаря новому освещению муниципальные власти сэкономят на оплате электрической энергии свыше 50 млн рублей. Планируется, что установка новых светильников завершится уже в сентябре 2021 г.

Все работы «ЕЭС-Гарант» выполнит за собственные средства, оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии.

Напомним, что аналогичные проекты были успешно реализованы Жигулевске, Октябрьске и с. Богатое Самарской области. Суммарно экономия по энергосервсиным контрактам с этими муниципалитетами в 2019-2020 годах составляет 150 млн рублей.