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Жители Самары участвуют в масштабном проекте регионального оператора «ЭкоМобиль». За два месяца работы он стал очень популярным. Соцсети буквально «разрываются» от обращений с просьбой прислать спецтранспорт по сбору вторсырья. Самарцы сдают много пластика, макулатуры, вещей и обуви.

Одежду, которая просто надоела, лежит без дела или больше не подходит по размеру, теперь необязательно выкидывать. Ей можно дать вторую жизнь, отправив в контейнер экомобиля.

Каждая вещь, будь то куртка, брюки или рубашка направляется напрямую до адресата. Первую партию собранных вещей ЭкоСтройРесурс доставил жителям села Подбельск Похвистневского района. Здесь проживает чуть больше 3000 тысяч человек. Много семей с детьми и пенсионеров. Для них регоператор привез вещи, собранные общими усилиями самарцев. Больше 20 пакетов, каждый из которых объемом 360 литров, именно столько удалось собрать за первые полтора месяца работы проекта «ЭкоМобиль».

«Как только вещей накопилось достаточное количество, мы отправились в путь, чтобы передать их нуждающимся. В итоге 59 жителей Подбельска получили вещи и обувь, которые можно смело носить, – рассказала специалист экологического управления ЭкоСтройРесурс Анна Бабынькина. – Всю одежду мы распределяем совместно с СРОО «Свежий ветер» в рамках благотворительного проекта «Благодарю».

Экомобиль в этот день успел побывать не только в Подбельске. Также он приехал в город Похвистнево и собрал там накопившееся батарейки и «добрые крышечки» из накопителей ЭкоСтройРесурса. В Похвистнево они установлены в офисе информационно-издательского центра по адресу ул. Гагарина, 7.

«Наши жители активно собирают разноцветные крышечки, для них это увлекательный процесс и полезное дело. Мы объясняем всем, что цель проекта «Добрые крышечки» – не только экологическая, но и благотворительная. – отметила редактор газеты «Похвистневский вестник» Александра Кириллова. – Стоит ли говорить о важности отдельного накопления такого опасного вида отходов, как использованные батарейки. Мы рады, что регоператор установил такой накопитель у нас в Похвистнево, и теперь есть возможность не допускать попадания батареек в общие контейнеры с мусором».

А еще в этот день специалисты регионального оператора провели экоурок для самых маленьких жителей города Похвистнево – воспитанников детского сада «Планета детства». Ребята погрузились в мир экологических привычек и познакомились с основными правилами сортировки отходов. Все остались под большим впечатлением от встречи.