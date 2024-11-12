Двух самарских «газовых гигантов» заставили пересчитать гражданам квитанции за обслуживание ВДГО

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Две крупные газовые компании Самарской области обвинили в нарушении законодательства о защите конкуренции. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

Под раздачу попали «Газпром газораспределение Самара» и «Юг-Газ». Причиной для разбирательства стали тарифы на техобслуживание газового оборудования.

— Компании необоснованно завысили тарифы на услуги по ТО газового оборудования, что нарушает права потребителей и ущемляет их интересы. УФАС признало компании доминирующими игроками на рынке обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — рассказали в антимонопольной службе.

Среди нарушений сотрудники УФАС выявили не доведение до потребителей информации о расценках на техническое обслуживание, завышение трудозатрат, а также включение в тарифы работ, которые фактически не осуществляли.

В итоге управление обязало обе организации пересмотреть тарифы и пересчитать стоимость своих услуг, оказанных с 1 сентября 2023 года. УФАС также потребовало от компаний утвердить перечень технологических операций, входящих в состав работ по ТО газового оборудования.

Скандал с ростом тарифов на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования начался в январе 2024 года. И ситуация обостряется с каждым месяцем, пишет 63.ру.