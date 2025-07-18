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До 25 июля клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды

18 июля 2025 20:12
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До 25 июля клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
 Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:
 - через личный кабинет клиента;
 - через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;
 - QR-кодом на квитанции;
 - в онлайн-чате на официальном сайте;
 - в мессенджере Telegram (@Esplusbot);
 - в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
 - с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);
 - при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
 - в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс»;
 - по круглосуточным телефонам в городах присутствия:
 8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
 8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
 8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);
 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);
 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
 - через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Также напоминаем клиентам о своевременной поверке приборов учёта для точного определения потребления энергоресурсов и начисления оплаты. Пролонгация поверки приборов учёта – ответственность собственников.

Теги: Т ПЛЮС

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