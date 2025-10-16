Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ

16 октября 2025 17:24
134
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов провёл лекцию для студентов теплоэнергетического факультета (ТЭФ) кафедры «Кафедры тепловые электрические станции» Самарского государственного технического университета. Данное мероприятие открыло серию встреч будущих теплоэнергетиков с руководителями крупнейшей энергетической компании региона.

Марат Феткуллов рассказал студентам об особенностях региональной энергосистемы, отличиях подхода к запуску новых мощностей в советское время и в нынешних реалиях рынка электроэнергетики. Отдельное внимание руководитель Самарского филиала «Т Плюс» уделил преимуществам централизованной системы теплоснабжения перед децентрализованной (крышными котельными).

В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании. Их интересовал личный опыт построения карьеры в отрасли, важные качества для профессионального успеха в энергетике и корпоративные программы «Т Плюс» для быстрой адаптации в коллективе компании.

«Мы активно взаимодействуем с Политехом в части подготовки кадров для наших производственных предприятий. При этом мы постоянно внедряем новые профориентационные проекты, цель которых – сформировать у студентов компетенции, востребованные работодателем, и ускорить адаптацию новых сотрудников на действующем энергетическом производстве. Уверен, личные встречи с ребятами – ещё один эффективный инструмент по привлечению выпускников вуза к построению успешной карьеры в энергетике», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В ближайшее время встречи студентов с энергетиками «Т Плюс» в формате лекций продолжатся.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

