Депутат: В Самарской области будет три частных регоператора ТКО

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Такое заявление в прямом эфире ГТРК сделал депутат государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев. Но спасет ли это Самарскую область от завалов отходов?

Михаил Матвеев в ходе прямого интервью в студии ГТРК «Самара» рассказал, что новый государственный регоператор АО «Экология» передаст свои полномочия трем частным компаниям, которые «будут конкурировать между собой. Каждый на своей территории».

С мнением Михаила Матвеева не согласился директор «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров. Он считает, что не стоит заниматься популизмом, ведь внедрение трех новых региональных операторов:

1. не будет означать ценовой конкуренции между ними или снижения платы для жителей, так как каждый регоператор будет работать с тарифом, принятым органами исполнительной власти в каждой конкретной зоне;

2. жители не смогут выбрать компанию, которая, по их мнению, предоставляет услугу дешевле или качественней, ведь перевозчики выбираются в рамках конкурентных процедур на торгах. В какой-то мере это отсутствие конкуренции, но с другой – это контроль цепочки обращения ТКО, особенно транспортирования. Мусор не попадает в леса и овраги;

3. тариф может многократно вырасти, так как у каждого из трех регоператоров будут разные территории с наличием/отсутствием и разным удалением от объектов обработки/захоронения - соответственно увеличатся расходы на транспортирование.

Таким образом, велика вероятность, что часть жителей будет платить допустим по 100 рублей с человека, а часть – 150. Сейчас в Самарской области действует усредненный тариф, сделать его равным для трех разных территорий разных регоператоров будет гораздо сложнее.

Парламентарий также отметил, что жителей волнует в первую очередь тариф, который уже начинает расти, хотя новый региональный оператор только начал работать, и ликвидация свалок. Ну и главное - обещанное взимание платы с человека, а не метров.