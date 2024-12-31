Дефекты трубопровода в переулке Корсунском в Самаре устранили

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Специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте устранения дефекта теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

Теплоноситель в дома подается в полном объеме. Отдельные адреса сейчас отрабатывают УК и ТСЖ. Горячая линия 112 по-прежнему работает, можно обращаться за информацией и сообщать о проблемах на конкретных адресах.

"Будем проводить «работу над ошибками», и выяснять, почему именно этот участок трубы дважды «порадовал» жителей буквально за неделю. Протяженность участка – 97 метров, с двух концов идут замененные трубы, но именно эту сотню метров почему-то своевременно не поменяли. Понятно, что в зиму капитальные ремонты делать нельзя, но уже со следующего года нужно начинать масштабные работы по замене сетей", - сообщил глава Самары Иван Носков.