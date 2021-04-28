Больше 4,5 тысяч самарских гидрантов проверяют на работоспособность

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Больше 4,5 тысяч самарских гидрантов регулярно проверяют на работоспособность.

Специалисты «РКС-Самара» сотрудничают с организациями, на территории которых находятся источники пожаротушения: к ним должен быть обеспечен доступ, гидранты не должны быть заставлены транспортом, заасфальтированы, засыпаны мусором, грунтом, на них не должно быть блоков, плит.

Проверка всех гидрантов проводится дважды в год: весной и осенью. Оценивается техническая исправность оборудования, общее состояние, проверяется требуемое давление воды.

К окончанию четвертого месяца этого года сотрудники «РКС-Самара» осмотрели 1475 колодцев, нашли больше 100 неисправных, часть из которых отремонтировали сразу, остальные приведут в порядок в ближайшее время.