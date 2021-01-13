Более семи с половиной тысяч самарцев приняли участие в предновогодней акции «РКС-Самара»

158

Уже девятый год подряд «РКС-Самара» проводит предновогоднюю акцию «В Новый год – без старых долгов». В 2020 году количество участников увеличилось на 10% по сравнению с 2019 годом и превысило семь с половиной тысяч человек.

Добросовестные самарцы, оплачивающие услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме, могли заплатить аванс и гарантировать себе подарок. В 2020 году, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ресурсоснабжающая компания предложила новый способ поощрения: абонент мог выбрать сладкий подарок или скидку 100 рублей на оплату в январе 2021 года. Тортики выбрали и получили 6 174 самарца, а скидку – 1 469.

2 100 абонентов зарегистрировались на сайте для участия во втором этапе акции – розыгрыше призов, который состоится в начале февраля. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году! Розыгрыш будет проводиться в онлайн режиме, результаты опубликуют на сайте samcomsys.ru, с победителями свяжутся по телефонам, указанным при регистрации.

Стоит отметить, что добросовестных абонентов гораздо больше, чем участников акции. Для многих жить без долгов за ЖКХ – жизненный принцип, и они не нуждаются в особом поощрении. Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их домах была чистая питьевая вода.