Более 8,5 тысяч организаций региона используют дистанционный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

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В 2024 году 914 организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня более 8,5 тысяч компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Электронный документооборот является эффективным инструментом для юридических лиц, позволяя экономить время на обработку информации, поиск необходимых документов, снижать затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«Дистанционные сервисы востребованы клиентами. Для тех, кто организовал свою работу в удалённом режиме, выстраивание взаимодействия через онлайн-каналы позволило существенно повысить скорость и надёжность обмена всей необходимой документацией», — рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.