Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре

В Самаре завершаются сезонные работы по комплексной очистке ливневой канализации. На сегодняшний день сотрудники МП «Инженерные системы» г. Самара прочистили порядка более 27 км сетей и 1035 колодцев.

По поручению главы города Ивана Носкова повышенное внимание уделяют объектам, где прошлой осенью и весной текущего года при активных осадках чаще всего происходили подтопления.

«Стартовал сезон затяжных осенних дождей в Самаре, и совсем немного осталось до начала зимы, когда морозы периодически сменяются оттепелью. Чтобы существующие ливневки эффективно справлялись с наплывом талых и дождевых вод, заранее их прочищаем – промываем, устраняем засоры, убираем мусор, сухую листву, смёт с дорог, иловые отложения. Это позволит предотвратить сильные подтопления улиц, дворов и общественных территорий. Как известно, ливневками оснащены не все районы и кварталы города, поэтому к откачке воды подготовлена спецтехника. Особое внимание уделим тем территориям, которые подтапливаются ежегодно весной и осенью»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

В случае, если вы обнаружили в городе сломанную или отсутствующую решетку ливневки либо крышку колодца, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу МП «Инженерные системы» по телефону: 8 (846) 931-95-87 (круглосуточно).