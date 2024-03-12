Более 150 потребителей поселка Висла получат возможность подключить природный газ в 2024 году

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Полным ходом идут работы по планам Средневолжской газовой компании по догазификации Ставропольского района Самарской области.

В поселке Висла строятся газопроводы по улице Набережной: ежедневно укладывается порядка 250 метров полиэтиленовых труб. Одновременно монтируется шкафной газорегуляторный пункт. Для газификации улиц Полевой, Белорусской, Спортивной, Автостроителей, Самарской и Набережной до конца апреля будет построено 11,7 километров газопроводов и установлено 3 шкафных ГРП. В процессе строительно-монтажных работ в целом будет выполнено порядка 150 выходов к домам жителей поселка. Введение вновь построенной сети в эксплуатацию обеспечит возможность подключения свыше 200 новых потребителей. Что способствует еще более активному развитию поселка, сообщает пресс-служба СВГК.

Фото предоставлено пресс-службой СВГК