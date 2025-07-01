Более 112 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронные квитанции

202

Свыше 112 тысяч жителей Самарской области, которые являются клиентами «ЭнергосбыТ Плюс», оформили подписку на получение платёжных документов в электронном виде. С первого числа каждого месяца им доступны квитанции на оплату.

Данный сервис позволяет максимально обезопасить персональные данные горожан, а оплату тепла делает более удобной и комфортной. История всех начислений и платежей хранится в Личном кабинете, где её при необходимости в любой момент можно посмотреть.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить начисления за тепловую энергию (а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) необходимо до 15 июля.