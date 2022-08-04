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Благодаря нацпроекту Тольяттинская энергосбытовая компания сократила время на замену приборов учета

4 августа 2022 17:22
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Освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно.

АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» (ТЭК) вступила в национальный проект «Производительность труда» полгода назад. За это время, освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно, а бригады повысили эффективность выездов по адресам абонентов. 

Национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помогает предприятиям получать значительный экономический эффект, благодаря которому улучшаются условия труда и доходы работников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Поэтому региональное министерство промышленности и торговли делает все, чтобы как можно больше предприятий стали участниками нацпроекта.

На сегодняшний день В Самарской области к нацпроекту присоединилось более 130 предприятий. Причем, суммарная выручка этих предприятий составила 292 млрд рублей, а среднее снижение времени протекания процессов на предприятиях сократилось на 51%.

Объем продукции увеличить, а время – сократить – такую цель поставила перед собой проектная команда ТЭК. В качестве пилотной задачи для оптимизации решили выбрать процедуру замены приборов учета. Процесс детально проанализировали и в результате в самом обычном процессе замены счетчиков были выявлены пробелы и, как следствие, потеря времени. 

Используя инструменты бережливого производства процедура замены счетчика сократилась на 9,3%, а выработка выросла в 4,5 раза. 

«Методику решения проблем руководство предприятия планирует применить и к другим производственным процессам - уже разработан план по охвату других ключевых потоков для самостоятельной оптимизации, - рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев. – Например, оптимизация процесса обслуживания клиентов с использованием телефонной связи позволит повысить уровень сервиса, процесса введения ограничения режима потребления электроэнергии - снизить дебиторскую задолженность, процесса обеспечения хозяйственной деятельности общества - повысить экономическую эффективность».

В министерстве промышленности и торговли Самарской области планируют, что до конца 2024 года нацпроектом «Производительность труда» будет охвачено 169 предприятий. Результатом реализации нацпроекта для них станет увеличение производительности труда не менее чем на 5% в год.

Помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий –участников нацпроекта «Производительность труда». Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – от 5 до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

    

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