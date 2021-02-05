Безопасность пешеходных зон и дорог в приоритете работ служб благоустройства Самары

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Оттепель и перепады температур, способствующие образованию гололедицы, добавили задач по сезонному содержанию территорий.

В связи с этим в минувшие сутки и сегодня упор в уборке городских улиц, дворов сделан на очистку тротуаров, автодорог, проездов и внесение противогололедных реагентов. Эти виды работ выполняются и на остановочных площадках. МП «Благоустройство», подрядным организациям, управляющим компаниям поручено до конца дня обеспечить 100% обработку пешеходных зон. Главы районных администраций по заданию Главы города Елены Лапушкиной лично контролируют ход работ, сообщает горадминистрация.

Всего вчера днем и прошедшей ночью было задействовано 589 единиц техники и 512 уборщиков территорий. Израсходовано более 78 тонн реагента «Бионорд» и 15 тонн песчано-соляной смеси.

В дневную смену 5 февраля для актуальных работ по уборке городских территорий вывели 246 спецмашин и 414 человек. Из них более 100 единиц техники заняты непосредственно на обработке поверхностей противогололёдными материалами. Это мультикары и МТЗ-320 с контейнерами для распределения реагентов.

"В ночь ожидаем снижение температуры до -15 градусов, поэтому необходимо до конца дня справиться с объемом работ по очистке и отсыпке тротуаров противогололедными смесями. Мы должны обеспечить безопасность пешеходных зон и улично-дорожной сети. Это направление работы служб благоустройства сегодня будет приоритетным", - подчеркнула Елена Лапушкина.

К очистке дворовых территорий с 6 утра сегодня приступили 2687 дворников и 151 снегоуборочная машина управляющих организаций. Специалистами МП г.о. Самара «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» осуществляется мониторинг проведения уборки во дворах.

Также в период потепления остаются актуальными работы на системе ливневой канализации - по освобождению дождеприемников от снежных масс и льда. А там, где ливневых колодцев не имеется, следят за состоянием участков и при необходимости выезжают на откачку талой воды в местах подтопления. Так, ночью 4 специальных бойлера работали в низинах Куйбышевского и Кировского районов. В день для осушения подтопленных мест предусмотрено 10 машин.