Бабушка - должник? Предприимчивые родственники повесили на женщину 83 лет долг почти в 2 миллиона рублей

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Еще летом 2020 года, проводя проверки на 9 просеке, сотрудники «РКС-Самара» выявили нарушителя правил подключения к централизованным сетям водоснабжения.

Участок с видом на Волгу с новыми строениями переменной этажности, напоминающий приморский дворик, с несколькими иномарками из категории «роскошь» во дворе был подключен к городским сетям без каких-либо документов и без оплаты. По документам владеет всем этим имуществом уже 10 лет гражданка В. 1938 года рождения. Приятно сознавать, что некоторые пенсионеры и в таком солидном возрасте сохраняют энергию и финансовые возможности вести дела с завидным размахом!

Но это горькая ирония. Все понимают, что владеет бабушка этим имуществом лишь формально. Хорошо, если она вообще об этом имуществе что-то знает. Истинные владельцы движимого и недвижимого имущества контролеров ресурсоснабжающей организации на территорию участка для установления условий водопотребления не пустили. На комиссию по дебиторской задолженности прислали официального представителя, который пообещал оформить документы на подключение, пустить контролеров, оплатить период самовольного пользования.

Обещания остались зафиксированными в протоколе заседания комиссии. Однако никаких действия со стороны истинных владельцев предпринято не было. Поэтому владельцу формальному, бабушке 83 лет, по существующим нормам законодательства выставлен счет за незаконное водопотребление из расчета: три года круглосуточного потребления с учетом диаметра трубы. Это очень много: 1 898 654 рубля. Вот такой «подарок» бабушке преподнесли предприимчивые родственники.

В начале марта около участка была установлена пирамида должника. Реакции, как и ожидалось, не последовало. Не испугает пирамида и не пробудит совесть тех, кто готов таким способом подставить пожилого человека. От водоснабжения участок будет отключен. Документы по данному делу будут переданы в суд, передает пресс-служба «РКС-Самара».





Фото: «РКС-Самара»,