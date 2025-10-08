Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме

71

На улице Подшипниковой в Самаре завершается сезон ярких арт-композиций, созданных сотрудниками «РКС-Самара». «Аллея хорошего настроения», давно ставшая любимым местом прогулок для детей и взрослых, готовится к зиме: фигуры временно отправляются на хранение в цеха предприятия.

Каждую весну на аллее появляются новые тематические инсталляции: когда-то здесь «жили» герои русских сказок, музыкальные инструменты, морские обитатели и космонавты. Все арт-объекты сотрудники «РКС-Самара» изготавливают своими руками в свободное время из неликвидных материалов. Осенью композиции аккуратно демонтируют и готовят к следующему сезону. Весной они украсят другие городские площадки.

Компания традиционно уделяет большое внимание благоустройству Самары. Работники «РКС-Самара» круглый год поддерживают порядок на «усыновлённых» территориях на улицах Полевой, Ленинской и Чапаевской. Они убирают мусор, листья и снег, ухаживают за зелёными насаждениями.

В 2026 году мастера предприятия готовят новые композиции к 140-летию самарского водопровода.

«С каждым годом мастерство наших умельцев растёт. Уже нет ни одной «проходной» фигуры — каждая из них почти произведение искусства, — отметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. — Мы рады, что наши работы дарят людям улыбки. Приходите весной 2026 года на Аллею хорошего настроения и убедитесь сами».