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Адрес установки бойлеров по Красноглинскому району на период отключения холодного водоснабжения 27-28.04.2023г.



Питьевая вода. п.Мехзавод

Бойлер № 3

квартал 4 д.9 (ДК Октябрь) – 10-00 час

кв.15 д. 20 (Геронтологический центр) – 11-00ч и 18-00ч

квартал 3 д.9 (взрослая поликлиника) – 12-00 час.

квартал 5 (на площади у рынка) – 13-00 час.

квартал 15 д.1 – 16-00 час

квартал 16 д.3 – 19-00 ч до 22-00ч



Бойлер № 4

мкр. Новая Самара, квартал 1-37 – 10-00 ч и 20-00ч

мкр. Новая Самара, ул. Баженова между д.8, 10 (у ТП) – 12-00ч и 18-00ч

п. Мехзавод, квартал 2-10 (дом малютки) – 14-00час

п. Мехзавод, квартал 2-47 – 16-00 час



Бойлер № 5

п. Мехзавод, квартал 11-23 – 10-00ч и 20-00 ч

п. Мехзавод, квартал 10-17 – 12-00ч и 16-00 ч

ВСЧ ул. Яблоневая д.20 – 14-00 час



Бойлер № 6

ст. Козелковская (пересеч. Черниговская/Курильская) – с 10-00ч до 14-00час

ул. Совхозная (у озера) – с 15-00час до 19-00ч