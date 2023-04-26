Адрес установки бойлеров по Красноглинскому району на период отключения холодного водоснабжения 27-28.04.2023г.
Питьевая вода. п.Мехзавод
Бойлер № 3
квартал 4 д.9 (ДК Октябрь) – 10-00 час
кв.15 д. 20 (Геронтологический центр) – 11-00ч и 18-00ч
квартал 3 д.9 (взрослая поликлиника) – 12-00 час.
квартал 5 (на площади у рынка) – 13-00 час.
квартал 15 д.1 – 16-00 час
квартал 16 д.3 – 19-00 ч до 22-00ч
Бойлер № 4
мкр. Новая Самара, квартал 1-37 – 10-00 ч и 20-00ч
мкр. Новая Самара, ул. Баженова между д.8, 10 (у ТП) – 12-00ч и 18-00ч
п. Мехзавод, квартал 2-10 (дом малютки) – 14-00час
п. Мехзавод, квартал 2-47 – 16-00 час
Бойлер № 5
п. Мехзавод, квартал 11-23 – 10-00ч и 20-00 ч
п. Мехзавод, квартал 10-17 – 12-00ч и 16-00 ч
ВСЧ ул. Яблоневая д.20 – 14-00 час
Бойлер № 6
ст. Козелковская (пересеч. Черниговская/Курильская) – с 10-00ч до 14-00час
ул. Совхозная (у озера) – с 15-00час до 19-00ч