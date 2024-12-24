98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега

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Коммунальные службы Самары приступили к очистке кровель зданий от снега и наледи. Сегодня сформировано 98 бригад для расчистки более 220 кровель. Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш, их в Самаре – 6796.

«Прошу пешеходов быть предельно внимательными и не игнорировать сигнальные ленты, которыми обозначаются места производства высотных работ. Управляющие компании прошу обратить внимание на своевременный вывоз снега, сброшенного с крыш, – отметил и.о. главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – По прогнозу погоды ожидается оттепель. Высока вероятность схода снежных масс и наледи с крыш зданий. Необходимо соблюдать осторожность и проявлять бдительность при передвижении по тротуарам, примыкающим к зданиям, обращать внимание на объявления на подъездах, своевременно убирать припаркованные у домов автомобили, чтобы обеспечить качественное и безопасное выполнение работ специалистами, и не парковать автомобили в непосредственной близости от домов».

Отметим, что собственники помещений в зданиях должны самостоятельно следить за состоянием балконов, кондиционеров и других элементов, помнить о необходимости убирать снег с этих поверхностей.