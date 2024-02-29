90 сотрудников «Т Плюс» приняли участие в Днях донора

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Специалисты подразделений ПАО «Т Плюс» из Самары и Новокуйбышевска поучаствовали в межрегиональной традиционной акции «Мы с тобой одной крови». Мероприятия прошли в Исполнительном аппарате регионального филиала и на Самарской ТЭЦ.

Акция была организована при поддержке Самарской областной клинической станции переливания крови. Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования. В результате участие в акции приняли 90 сотрудников «Т Плюс» с Исполнительной дирекции, Самарской ТЭЦ, Предприятия тепловых сетей, Самарской ГРЭС, Новокуйбышевских тепловых сетей, а также подразделений «ЭнергоремонТ» и «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности энергетики сдали свыше 40 литров крови.

Донорская акция «Мы с тобой одной крови» являются традиционным мероприятием в энергокомпании, которая проводится всех регионах присутствия. В 2023 году в ней приняли участие свыше 1,8 тысячи сотрудников ПАО «Т Плюс», которые сдали почти 860 литров крови.