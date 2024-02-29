Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлечены 86 человек и 28 единиц техники.
В Волжском районе горели два частных дома
Специалисты подразделений ПАО «Т Плюс» из Самары и Новокуйбышевска поучаствовали в межрегиональной традиционной акции «Мы с тобой одной крови».
90 сотрудников «Т Плюс» приняли участие в Днях донора
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
В здании обновили все помещения, фасад, системы электро- и водоснабжения, канализацию, отопление. На входе оборудован пандус для маломобильных пациентов.
Жители села Красноселки Безенчукского района получают помощь в обновленном ФАПе
Согласно предварительному плану работы должны быть выполнены на участках 20 улиц.
В Самаре возобновились работы по аварийно-ямочному ремонту дорог
В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары.
В Самаре отметили финалисток общественной акции «Женщина года – 2023»
В Самарском казачьем кадетском корпусе и в школе №105 в Куйбышевском районе для ребят провели уроки «Разговоры о важном».
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.
Нацпроект «Производительность труда» при продлении может охватить порядка 12 тысяч предприятий 
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
-0.17
EUR 99.45
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

90 сотрудников «Т Плюс» приняли участие в Днях донора

29 февраля 2024 20:26
133
Специалисты подразделений ПАО «Т Плюс» из Самары и Новокуйбышевска поучаствовали в межрегиональной традиционной акции «Мы с тобой одной крови».

Специалисты подразделений ПАО «Т Плюс» из Самары и Новокуйбышевска поучаствовали в межрегиональной традиционной акции «Мы с тобой одной крови». Мероприятия прошли в Исполнительном аппарате регионального филиала и на Самарской ТЭЦ.

Акция была организована при поддержке Самарской областной клинической станции переливания крови. Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования. В результате участие в акции приняли 90 сотрудников «Т Плюс» с Исполнительной дирекции, Самарской ТЭЦ, Предприятия тепловых сетей, Самарской ГРЭС, Новокуйбышевских тепловых сетей, а также подразделений «ЭнергоремонТ» и «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности энергетики сдали свыше 40 литров крови.

Донорская акция «Мы с тобой одной крови» являются традиционным мероприятием в энергокомпании, которая проводится всех регионах присутствия. В 2023 году в ней приняли участие свыше 1,8 тысячи сотрудников ПАО «Т Плюс», которые сдали почти 860 литров крови.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
29 февраля 2024  19:14
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
156
Обсудили вопросы контроля проектов и помощи участникам СВО.
29 февраля 2024  14:17
Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области
290
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
556
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
478
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
506
Весь список