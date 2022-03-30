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45 тысяч самарцев в 2021 году выбрали для оплаты электроэнергии электронную квитанцию, как более надежную.

Это на 5 тысяч человек больше, чем в предыдущий год. Выбор потребителями АО «Самарагорэнергосбыта» электронной квитанция не случаен.

У электронной квитанции есть масса преимуществ над бумажной:

- Электронная квитанция доступна в любой точке страны.

- Электронная квитанция всегда приходит 1 числа - на несколько дней раньше, чем бумажная, которая может задерживаться при сбоях в работе почты или поставках бумаги для типографии.

- Бумажная квитанция может потеряться или выцвести, а электронная всегда находится в электронной почте, ее можно посмотреть в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении АО «СамГЭС».

- Бумажная квитанция нужна только тем, кто оплачивает потребленную энергию через кассы, банки или терминалы, где очень высок риск встретиться с носителями вирусной инфекции.

- На электронной квитанции есть QR-код, который можно отсканировать и рассчитаться с гарантирующим поставщиком через Сбербанк – онлайн.

- В почтовом ящике квитанцию могут украсть, с электронной квитанцией такого не произойдет, в электронном виде она будет доступна только абоненту и его персональные данные всегда защищены.

- Выбирая электронную квитанцию, потребители заботятся об охране природы и экологии, спасая от вырубки леса.

- Подключить электронную квитанцию можно в Личном кабинете на сайте АО «СамГЭС» и в мобильном приложении компании.