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45 тысяч самарцев в 2021 году выбрали для оплаты электроэнергии электронную квитанцию

30 марта 2022 14:46
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Выбор потребителями АО «Самарагорэнергосбыта» электронной квитанция не случаен.  

45 тысяч самарцев в 2021 году выбрали для оплаты электроэнергии электронную квитанцию, как более надежную.

Это на 5 тысяч человек больше, чем в предыдущий год. Выбор потребителями АО «Самарагорэнергосбыта» электронной квитанция не случаен.  

У электронной квитанции есть масса преимуществ над бумажной:

- Электронная квитанция доступна в любой точке страны. 

 - Электронная квитанция всегда приходит 1 числа - на несколько дней раньше, чем бумажная, которая может задерживаться при сбоях в работе почты или поставках бумаги для типографии.

 - Бумажная квитанция может потеряться или выцвести, а электронная всегда находится в электронной почте, ее можно посмотреть в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении АО «СамГЭС». 

 - Бумажная квитанция нужна только тем, кто оплачивает потребленную энергию через кассы, банки или терминалы, где очень высок риск встретиться с носителями вирусной инфекции.

- На электронной квитанции есть QR-код, который можно отсканировать и рассчитаться с гарантирующим поставщиком через Сбербанк – онлайн. 

 - В почтовом ящике квитанцию могут украсть, с электронной квитанцией такого не произойдет, в электронном виде она будет доступна только абоненту и его персональные данные всегда защищены. 

 - Выбирая электронную квитанцию, потребители заботятся об охране природы и экологии, спасая от вырубки леса. 

 - Подключить электронную квитанцию можно в Личном кабинете на сайте АО «СамГЭС» и в мобильном приложении компании. 

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