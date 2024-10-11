4 министерства согласовали концепцию минимизации образования отходов

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В нее вошел раздел, посвященный пищевым отходам, продуктам с истекшим сроком годности

Сессия в партнерстве с банком еды «Русь» «Пищевые отходы: экологические и экономические технологии для сокращения» прошла 9 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). Эксперты обсудили, как сократить объемы пищевых отходов и их полигонное захоронение, в частности представитель Российского экологического оператора рассказал о концепции минимизации образования отходов, которую уже поддержали четыре профильных министерства.

«В федеральном проекте „Экономика замкнутого цикла“ была предусмотрена разработка и утверждение концепции минимизации образования отходов. Она касается различных отходов, но ключевой раздел — пищевые отходы. Потому что в составе твердых коммунальных отходов (ТКО) очень много именно пищевых, и они проблемные. Большое количество пищевых отходов сильно затрудняет качественную сортировку, вторресурсы сильно загрязнены. Если мы говорим про фудшеринг — это одно из направлений, которое позволило бы сократить общий объем образования этих сложных отходов», — сказал руководитель Департамента вторичных материальных ресурсов ППК РЭО Андрей Рудаков.

​​Концепцию уже согласовали Минприроды, Минпросвещения, Минпромторг, а также Минсельхоз с небольшими замечаниями, 16 сентября ее направили в Правительство РФ. В следующем году будет разработана дорожная карта с конкретными поручениями министерствам дать предложения по мероприятиям и нормативным правовым актам.

Тему органических отходов затронули и на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев упомянул о российских технологиях утилизации органики, которые пользуются спросом со стороны других стран.

«Не секрет, что от уровня экономического развития страны зависит соотношение сухих и мокрых отходов. Если мы говорим о двадцатилетней ретроспективе нашей страны, то мокрых отходов было почти на треть больше. С уровнем экономического развития мы сравнялись, 50% сухих отходов, 50% мокрых. Мокрое — это органика в первую очередь. Для стран развивающихся такое соотношение еще более впечатляющее — 30% на 70% органики. Органика в отличие от сухих отходов просто так тихо не гниет, там начинаются термические процессы, приводящие к возгораниям, неприятным запахам и серьезному загрязнению окружающей среды. Поэтому для них наши технологии компостирования, то есть ускоренная переработка органической фракции в техногрунт, являются решением животрепещущих вопросов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО также поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева по созданию инфраструктуры фудшеринга в России. Инициатива, которая была представлена в рамках Молодежного дня РЭФ-2024, предполагает создание сети банков еды по всей стране, а также законодательную поддержку и регулирование этого рынка.

«Фудшеринг позволяет снизить нагрузку на инфраструктуру переработки отходов, минимизировать объемы захоронения на полигонах, рационально использовать природные ресурсы и, как следствие, уменьшить негативное воздействие на климат.

«Для достижения этих целей необходимы, с одной стороны, изменения в налоговом законодательстве, которые устранят препятствия для бизнеса, стремящегося внедрять передовые технологии. С другой стороны, важно также развивать инфраструктуру, которая позволит раскрыть потенциал фудшеринга, оцениваемый в 1,2 миллиона тонн продуктов ежегодно — этого достаточно, чтобы обеспечить продовольствием большинство нуждающихся в стране», — отметила Президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова.

В 2024 году РЭФ проходит 7-9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Пресс-служба ППК РЭО