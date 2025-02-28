3 марта специалисты «ПТС» устранят дефект теплосети в Ленинском районе Самары

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3 марта специалисты «ПТС» устранят дефект теплосети для бесперебойного теплоснабжения домов и социальных объектов в Ленинском районе Самары.

Для проведения работ с 8:00 до 24:00 подача тепла будет ограничена. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, энергетики приурочили ремонт к потеплению. В нём будут задействованы 10 человек и 4 единицы техники.

По вопросам горячего водоснабжения и теплоснабжения вы можете обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (800) 700-18-46 или воспользоваться порталом tss.tplusgroup.ru.

Фото: пресс-служба «ПТС»