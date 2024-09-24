25 сентября, в самарских социальных учреждениях начнут подключать отопление

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Нюансы предстоящего старта отопительного сезона, а также работы предприятий и организаций для дальнейшего содержания городских территорий в зимних условиях обсудили в Самаре.

Специалисты профильных служб (инженерных предприятий, ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, районных администраций и т. д.) максимальное внимание уделяют источникам тепловой энергии, теплосетевым коммуникациям, объектам теплоснабжения. В городе к отопсезону подготовлены жилищный фонд – 10 086 многоквартирных домов (100%), учреждения социальной сферы, в том числе 564 муниципальных заведения (100%), все источники, подающие теплоноситель. Также финишные работы проводятся на теплотрассах – их готовность составляет 99,9% (с учетом ремонта и модернизации на 24 участках, где по большей части с перекладками справились, заканчивается переподключение на постоянные схемы и ведется восстановление благоустройства после вскрытий).

Не дожидаясь резкого похолодания, уже со среды, 25 сентября, в Самаре в приоритетном порядке начнут отапливать объекты социальной сферы. Это детские сады, школы и другие образовательные учреждения, здания системы здравоохранения, детские дома, пансионаты с круглосуточным пребыванием людей и т. п., которые постепенно получат тепло.

После того, как преимущественно все соцобъекты будут подключены к источникам тепловой энергии, с 1 октября в Самаре начнется поэтапная подача тепла в многоквартирные дома.

В части объектов социального профиля на особый контроль совместно с Ростехнадзором взяли ситуацию, касающуюся готовности тепловых коммуникаций клинической больницы № 8 на улице Мирной и еще одного учреждения на улице Солнечной, которое также находится в ведении регионального министерства здравоохранения. При этом профильный городской департамент заверяет, что со всей ответственностью участвует в скорейшем решении возникших вопросов. Это тоже залог того, что город получит Паспорт готовности к отопительному сезону.

Не меньшее внимание уделено и объекту в Красноглинском районе – котельной в собственности ООО «ТЭК «Нефтегаз»», которое находится в стадии банкротства. В связи с введением режима повышенной готовности, в целях организации необходимых работ для обеспечения надежного теплоснабжения в осенне-зимнем периоде, данную котельную еще минувшим летом передали в аренду МП г. о. Самара «Инженерная служба». Специалисты муниципального предприятия полностью подготовили 4 котла: 2 основных и 2 резервных.

В ходе общегородского совещания проработали и вопросы подготовки к зиме тех предприятий и организаций, которые содержат (обслуживают) улично-дорожную сеть города и общественные пространства.

Специализированная техника, которая используется только для зимних работ, уже готова. Универсальные всесезонные средства механизации – в стадии переоснащения. Все же пока территории содержатся по летнему регламенту, и полностью замена навесного оборудования сейчас невозможна и нерациональна. Общегородской смотр готовности техники планируется провести 24 октября.

Фото: freepik.com