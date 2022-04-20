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22 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон 2021-2022 годов. Соответствующее Постановление подписано в горадминистрации. Основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние 5 суток от +8 градусов С и выше.

Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме.

В общей сложности на их обновление перед отопительным сезоном 2021 – 2022 годов потрачено около 2,9 млрд. рублей инвестиций. Это на 1 млрд. рублей больше, чем планировалось. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в ценовую зону теплоснабжения, так называемую «альтернативную котельную». Самара стала первым городом-миллионником, перешедшим на новую модель теплоснабжения.

В 2021 году работы по ремонту и техническому перевооружению произвели на 58 объектах теплосетей. В том числе «Т Плюс» переложило 48 изношенных участков теплотрасс. Суммарно протяженность обновленных трасс составила около 40 км.

Отключение отопления не происходит одномоментно, так как коммунальным службам необходимо провести комплекс мероприятий как на внутренних, так и на внешних сетях теплоснабжения.

Фото: администрация Самары