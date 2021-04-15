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Сегодня, 15 апреля, в Самаре официально завершен отопительный сезон 2020-2021 годов. Соответствующее Постановление подписано в городской Администрации. Напомним, что основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние 5 суток от +8 градусов С и выше. По прогнозам синоптиков на этой неделе вплоть до воскресенья в дневные часы уличный воздух будет прогреваться до отметки в +21– +23 градуса С.

«Отключение тепла по городу, как и включение, – процесс постепенный. Обычно сначала отключаются промышленные предприятия, самостоятельно это делают ТСЖ, – сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, состоявшемся 13 апреля. – При этом в дальнейшем, в случае возможного похолодания на улице, вновь массовой подачи тепла во все объекты не будет, значительного понижения температуры не ожидается. Однако, при необходимости по заявкам больниц, домов ребенка и других социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей профильные организации должны быть готовы к подаче теплоресурса через систему – горячая вода будет нагреваться в пределах 68-72 градусов».

Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме, сообщает администрация Самары.

