12 000 самарцев могут остаться без канализации за долги перед «РКС-Самара»

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В летний период традиционно снижается платёжная дисциплина. Жители города уезжают на дачу или в отпуск, забывая оплатить квитанции. А делать этого нельзя.

Новое предупреждение от ресурсоснабжающего предприятия касается тех, кто не платил за холодную воду и канализацию больше двух месяцев. В этом случае есть реальный шанс остаться без удобств: в квартирах должников точечно затампонируют канализацию, а в частных домах перекроют воду.

Сейчас сотрудники сбытового подразделения «РКС-Самара» подготовили список из 12 040 абонентов, поживающих в многоквартирных домах, которым при технической возможности этим летом отключат канализацию, и из 753 абонентов из частного сектора, которым за долги отключат воду.

Общий долг этих 12 793 потребителей – 187 844 915 рублей. Чтобы беспрепятственно пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, их необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме.

Фото: «РКС-Самара»