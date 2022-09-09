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В воскресенье, 11 сентября, на Летней эстраде Струковского сада будет работать тематическая площадка «Т Плюс». Праздничные активности пройдут в честь Дня города Самары и в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче-2022».

Гостей площадки «Т Плюс» встретит сказочный хранитель Энергограда – Теплослав. Он поделится со взрослыми и детьми правилами безопасного поведения в городе и советами по бережливому отношению к энергетическим и природным ресурсам. Также все желающие смогут поиграть в гигантские тематические кубики: при верной сборке будут складываться полезные советы для горожан.

Время работы тематической площадки «Т Плюс»: с 12.00 до 15.00.

Всех гостей ждут приятные подарки от энергетиков!